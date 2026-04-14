İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    CNN: Rubio Vaşinqtonda İsrail-Livan danışıqlarına qatılacaq

    Digər ölkələr
    • 14 aprel, 2026
    • 06:38
    CNN: Rubio Vaşinqtonda İsrail-Livan danışıqlarına qatılacaq

    ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio aprelin 14-də İsrail və Livan arasında birbaşa danışıqlara qoşulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN telekanalı məlumat yayıb.

    Mövcud məlumata görə, Vaşinqtonda planlaşdırılan danışıqlarda Amerika tərəfini həmçinin Dövlət Departamentinin müşaviri Mayk Nidhem və ABŞ-nin Livandakı səfiri Mişel İssa təmsil edəcək. İsrail və Livan nümayəndə heyətləri səfirlər səviyyəsində formalaşdırılacaq.

    Bundan əvvəl İsrail hökumətinin başçısı Benyamin Netanyahu Livanın "Hizbullah" qruplaşmasının tərk-silah edilməsi məsələsinə və münaqişənin "mümkün olan ən qısa müddətdə" nizamlanmasına həsr olunmuş Livanla birbaşa danışıqlara təşəbbüs göstərmək qərarı barədə məlumat vermişdi.

    Qeyd edək ki, aprelin 14-də Vaşinqtonda hər iki ölkənin ABŞ-dəki səfirlərinin rəhbərlik etdiyi Livan və İsrail nümayəndə heyətlərinin ilkin danışıqları keçiriləcək.

    İsrailin Livana hücumu Benyamin Netanyahu Hizbullah qruplaşması
    CNN: Рубио подключится к переговорам Израиля и Ливана в Вашингтоне
    Rubio to join Israel-Lebanon talks at US State Department

    Son xəbərlər

