CNN: Rubio Vaşinqtonda İsrail-Livan danışıqlarına qatılacaq
- 14 aprel, 2026
- 06:38
ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio aprelin 14-də İsrail və Livan arasında birbaşa danışıqlara qoşulacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN telekanalı məlumat yayıb.
Mövcud məlumata görə, Vaşinqtonda planlaşdırılan danışıqlarda Amerika tərəfini həmçinin Dövlət Departamentinin müşaviri Mayk Nidhem və ABŞ-nin Livandakı səfiri Mişel İssa təmsil edəcək. İsrail və Livan nümayəndə heyətləri səfirlər səviyyəsində formalaşdırılacaq.
Bundan əvvəl İsrail hökumətinin başçısı Benyamin Netanyahu Livanın "Hizbullah" qruplaşmasının tərk-silah edilməsi məsələsinə və münaqişənin "mümkün olan ən qısa müddətdə" nizamlanmasına həsr olunmuş Livanla birbaşa danışıqlara təşəbbüs göstərmək qərarı barədə məlumat vermişdi.
