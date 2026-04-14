CNN: Рубио подключится к переговорам Израиля и Ливана в Вашингтоне

Государственный секретарь США Марко Рубио 14 апреля присоединится к прямым переговорам между Израилем и Ливаном.

Согласно имеющейся информации, американскую сторону на переговорах, запланированных в Вашингтоне, также будут представлять советник Государственного департамента Майк Нидхэм и посол США в Ливане Мишель Исса. Израильская и ливанская делегации будут сформированы на уровне послов.

До этого глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху сообщил о своём решении инициировать прямые переговоры с Ливаном, посвященные вопросу разоружения ливанской группировки "Хезболлах" и урегулированию конфликта "в кратчайшие возможные сроки".

Отметим, что 14 апреля в Вашингтоне состоятся предварительные переговоры ливанской и израильский делегаций, возглавляемых послами в США Надой Хаммаде-Муаввадом и Йехиэлем Лайтером.