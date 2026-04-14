    CNN: Рубио подключится к переговорам Израиля и Ливана в Вашингтоне

    • 14 апреля, 2026
    • 06:16
    CNN: Рубио подключится к переговорам Израиля и Ливана в Вашингтоне

    Государственный секретарь США Марко Рубио 14 апреля присоединится к прямым переговорам между Израилем и Ливаном.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

    Согласно имеющейся информации, американскую сторону на переговорах, запланированных в Вашингтоне, также будут представлять советник Государственного департамента Майк Нидхэм и посол США в Ливане Мишель Исса. Израильская и ливанская делегации будут сформированы на уровне послов.

    До этого глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху сообщил о своём решении инициировать прямые переговоры с Ливаном, посвященные вопросу разоружения ливанской группировки "Хезболлах" и урегулированию конфликта "в кратчайшие возможные сроки".

    Отметим, что 14 апреля в Вашингтоне состоятся предварительные переговоры ливанской и израильский делегаций, возглавляемых послами в США Надой Хаммаде-Муаввадом и Йехиэлем Лайтером.

    Марко Рубио Госдеп США Радикальная группировка Хезболлах Ливан Израиль Биньямин Нетаньяху
    CNN: Rubio Vaşinqtonda İsrail-Livan danışıqlarına qatılacaq
    Rubio to join Israel-Lebanon talks at US State Department

    Последние новости

    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    В регионе
    17:26
    Фото

    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    17:25
    Фото

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    Внешняя политика
    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    Происшествия
    17:16

    Во Франции хотят запретить концерт Канье Уэста из-за симпатии к Гитлеру

    Другие страны
    17:12

    Северная Македония приняла Национальный план по энергетике и климату до 2030 года

    Другие страны
    17:12

    В Азербайджане расширяется охват обязательного личного страхования от несчастных случаев

    Финансы
    17:09

    Шахин Махмудзаде: Гражданам нужно брать кредиты с учетом финансовых возможностей

    Финансы
    Лента новостей