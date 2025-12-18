Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Гусарском районе убита женщина, в качестве подозреваемого задержан экс-супруг

    Происшествия
    • 18 декабря, 2025
    • 10:58
    В Гусарском районе убита женщина, в качестве подозреваемого задержан экс-супруг

    В Гусарском районе обнаружено тело женщины с признаками насилия, по подозрению в убийстве задержан ее бывший супруг.

    Как сообщает северное бюро Report, утром 16 декабря в одном из домов села Хил Гусарского района было найдено тело местной жительницы, 32-летней Дианы Таибовой, с признаками насильственной смерти.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что женщина предположительно была убита на почве конфликта своим бывшим мужем - 35-летним жителем того же села Асифом Таибовым. Погибшая сначала была задушена, а затем ей нанесли удар в область шеи режущим предметом.

    Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

    Qusarda qadın öldürülüb, keçmiş əri saxlanılıb

    Последние новости

    11:12

    Назначены заместители директоров в Парк высоких технологий

    Наука и образование
    11:08

    Анар Алиев: 92% трудовых договоров за семь лет пришлись на частный сектор

    Бизнес
    10:58

    В Гусарском районе убита женщина, в качестве подозреваемого задержан экс-супруг

    Происшествия
    10:55
    Видео

    В Баку впервые установлены "умные" светофоры

    Внутренняя политика
    10:49

    Турецкая певица Алейна Тилки и еще несколько известных лиц задержаны - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    10:45

    Пенсионер в Нахчыване погиб, упав в костер во дворе своего дома

    Происшествия
    10:44

    США вывели на орбиту экспериментальные спутники в форме диска

    Другие страны
    10:40

    ЕАБР планирует развивать исламские финансовые продукты

    Финансы
    10:22

    В Сумгайыте женщина обманом завладела 7 тыс. манатов

    Другие
    Лента новостей