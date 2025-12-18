В Гусарском районе убита женщина, в качестве подозреваемого задержан экс-супруг

В Гусарском районе обнаружено тело женщины с признаками насилия, по подозрению в убийстве задержан ее бывший супруг.

Как сообщает северное бюро Report, утром 16 декабря в одном из домов села Хил Гусарского района было найдено тело местной жительницы, 32-летней Дианы Таибовой, с признаками насильственной смерти.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что женщина предположительно была убита на почве конфликта своим бывшим мужем - 35-летним жителем того же села Асифом Таибовым. Погибшая сначала была задушена, а затем ей нанесли удар в область шеи режущим предметом.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.