В Азербайджане изменен порядок оплаты за использование радиочастот

В Азербайджане изменился размер оплаты за использование радиочастот.

Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта внесла изменения в "Методику расчета единовременных и срочных (ежемесячных или годовых) платежей за использование радиочастотного спектра".

Как сообщает Report, новое решение подписал министр Рашад Набиев.

Согласно документу, оплата оператору теперь будет рассчитываться не за частоту, а за каждое радиоэлектронное средство (РЭС), работающее на данной частоте. Таким образом, сумма платежа увеличится для операторов с большим количеством РЭС, а для операторов с малым количеством РЭС не изменится.

До сих пор оплата рассчитывалась по радиочастоте или радиочастотному каналу. То есть, если оператор использовал несколько радиоэлектронных средств (РЭС) на одной частоте, оплата взималась за частоту один раз.