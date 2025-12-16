WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycanda radiotezlikdən istifadəyə görə ödənişin məbləği dəyişib

    İKT
    • 16 dekabr, 2025
    • 13:00
    Azərbaycanda radiotezlikdən istifadəyə görə ödənişin məbləği dəyişib

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin Kollegiyası "Radiotezlik spektrindən istifadəyə görə birdəfəlik və müddətli (aylıq və ya illik) ödənişlərin hesablanması Metodikası"nda dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı nazir Rəşad Nəbiyev yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, operatora ödəniş artıq tezliyə görə yox, həmin tezlikdə işləyən hər bir radioelektron vasitəsinə (REV) görə hesablanacaq. Bununla da, ödənişin məbləği REV sayı çox olan operatorlar üçün artacaq, REV sayı az olan operatorlar üçün isə dəyişməyəcək. Yəni, hesablama daha detallı və fərdi xarakter alacaq. Həmçinin dövlət üçün daha dəqiq uçot və nəzarət imkanı yaranacaq.

    İndiyə qədər ödəniş radiotezlik və yaxud radiotezlik kanalı üzrə ümumi şəkildə hesablanırdı. Yəni bir operator eyni tezlikdə bir neçə radioelektron vasitə (REV) işlədirdisə, ödəniş tezliyə görə bir dəfə tutulurdu.

    Nazirliyin Hüquq şöbəsinə bu Qərarın 3 gün müddətində Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsi tapşırılıb.

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Rəşad Nəbiyev
    В Азербайджане изменен порядок оплаты за использование радиочастот

    Son xəbərlər

    13:35

    Əli Əsədov Həştərxan vilayətinin qubernatoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:34
    Foto

    FHN-in yaranmasının 20 illiyi qeyd olunub

    Daxili siyasət
    13:29

    Təzəbinə sakini: Valideynlərin bizə sevdirdiyi doğma kəndə qürurla qayıdırıq

    Daxili siyasət
    13:13
    Foto

    Xaçmaz Reabilitasiya Mərkəzində bu ilin 11 ayında 5 mindən çox şəxsə xidmət göstərilib

    Sosial müdafiə
    13:12

    18 yaşlı basketbolçu NBA-nın tarixinə düşüb

    Komanda
    13:12

    Bu il sürücülük hüququ olmadan idarə edilən avtomobil qəzalarında 66 nəfər həlak olub

    Digər
    13:10

    Kəmaləddin Heydərov: Son iyirmi ildə FHN üçün 1 134 yeni texnika alınıb

    Daxili siyasət
    13:08
    Foto

    QMİ sədri: Azərbaycanın BMT Sivilizasiyalar Alyansı ilə əməkdaşlığı davam edəcək

    Din
    13:04

    Sabunçuda evdən 8 min dollarlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti