Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабря

Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 19 декабря.

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Она отметила, что информация о повестке следующего пленарного заседания будет предоставлена позже.