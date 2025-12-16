Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабря

    Милли Меджлис
    • 16 декабря, 2025
    • 13:12
    Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 19 декабря.

    Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Она отметила, что информация о повестке следующего пленарного заседания будет предоставлена позже.

