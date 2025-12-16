Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабря
Милли Меджлис
- 16 декабря, 2025
- 13:12
Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 19 декабря.
Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Она отметила, что информация о повестке следующего пленарного заседания будет предоставлена позже.
Последние новости
13:28
Косметология и стоматология — в числе лидеров по нарушениям в частных клиникахЗдоровье
13:25
В Азербайджане изменен порядок оплаты за использование радиочастотИКТ
13:22
Цена Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с маяЭнергетика
13:12
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабряМилли Меджлис
13:08
Генсек: Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалыВнешняя политика
13:07
Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничестваЭкономика
12:58
Министр: SOCAR изучает возможности инвестирования в строительство нефтепровода в ПакистанеЭнергетика
12:55
Папуашвили: Заявление Трампа усилило позиции Грузии в вопросе BBCВ регионе
12:54