Milli Məclisin növbəti plenar iclası dekabrın 19-da keçiriləcək
Milli Məclis
- 16 dekabr, 2025
- 13:02
Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası dekabrın 19-da keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının yekununda bildirib.
O qeyd edib ki, növbəti plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.
Son xəbərlər
13:35
Əli Əsədov Həştərxan vilayətinin qubernatoru ilə görüşübXarici siyasət
13:34
Foto
FHN-in yaranmasının 20 illiyi qeyd olunubDaxili siyasət
13:29
Təzəbinə sakini: Valideynlərin bizə sevdirdiyi doğma kəndə qürurla qayıdırıqDaxili siyasət
13:13
Foto
Xaçmaz Reabilitasiya Mərkəzində bu ilin 11 ayında 5 mindən çox şəxsə xidmət göstərilibSosial müdafiə
13:12
18 yaşlı basketbolçu NBA-nın tarixinə düşübKomanda
13:12
Bu il sürücülük hüququ olmadan idarə edilən avtomobil qəzalarında 66 nəfər həlak olubDigər
13:10
Kəmaləddin Heydərov: Son iyirmi ildə FHN üçün 1 134 yeni texnika alınıbDaxili siyasət
13:08
Foto
QMİ sədri: Azərbaycanın BMT Sivilizasiyalar Alyansı ilə əməkdaşlığı davam edəcəkDin
13:04