    Milli Məclisin növbəti plenar iclası dekabrın 19-da keçiriləcək

    Milli Məclis
    • 16 dekabr, 2025
    • 13:02
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası dekabrın 19-da keçiriləcək

    Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası dekabrın 19-da keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasının yekununda bildirib.

    O qeyd edib ki, növbəti plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабря

