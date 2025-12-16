Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Генсек: Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалы

    Внешняя политика
    • 16 декабря, 2025
    • 13:08
    Генсек: Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалы

    Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалы.

    Как сообщает Report, об этом сказал генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Люк Триангл во время видеовыступления на VIII Съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

    Он отметил, что Азербайджан расценивается как надежный член международной конфедерации: "Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалы".

    Триангл также отметил, что Азербайджан предпринимает важные шаги как в сфере охраны труда, так и юридической поддержки и социальных услуг.

    "Мы поддерживаем деятельность профсоюзов по всему миру. В июне этого года мы приняли Конвенцию и рекомендации Международной организации труда о биологических опасностях. Это первое установление глобальных стандартов, и документ содержит важные положения о профилактике, доступе к медицинским услугам и компенсации. Очередным шагом является ратификация конвенции как минимум двумя странами для ее вступления в силу. Надеемся, что Азербайджан будет одной из первых стран, ратифицировавших это соглашение".

    Люк Триангл Конфедерация профсоюзов охрана труда
    Baş katib: Azərbaycanın əməyin mühafizəsi sahəsində gördüyü işlər təqdirəlayiqdir

    Последние новости

    13:12

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабря

    Милли Меджлис
    13:08

    Генсек: Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалы

    Внешняя политика
    13:07

    Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничества

    Экономика
    12:58

    Министр: SOCAR изучает возможности инвестирования в строительство нефтепровода в Пакистане

    Энергетика
    12:55

    Папуашвили: Заявление Трампа усилило позиции Грузии в вопросе BBC

    В регионе
    12:54

    Рафиков: Карабахской победой Азербайджана гордится и узбекский народ

    Внутренняя политика
    12:50

    В России более 20 человек пострадали в тяжелом ДТП

    Другие страны
    12:47

    Милли Меджлис утвердил реформу системы аккредитации и стандартизации

    Милли Меджлис
    12:43

    Милли Меджлис утвердил поправки в морское и транспортное законодательство

    Милли Меджлис
    Лента новостей