Генсек: Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалы

Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалы.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Люк Триангл во время видеовыступления на VIII Съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Он отметил, что Азербайджан расценивается как надежный член международной конфедерации: "Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалы".

Триангл также отметил, что Азербайджан предпринимает важные шаги как в сфере охраны труда, так и юридической поддержки и социальных услуг.

"Мы поддерживаем деятельность профсоюзов по всему миру. В июне этого года мы приняли Конвенцию и рекомендации Международной организации труда о биологических опасностях. Это первое установление глобальных стандартов, и документ содержит важные положения о профилактике, доступе к медицинским услугам и компенсации. Очередным шагом является ратификация конвенции как минимум двумя странами для ее вступления в силу. Надеемся, что Азербайджан будет одной из первых стран, ратифицировавших это соглашение".