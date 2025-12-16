Турецкая армия в течение года уничтожила более 300 укрытий террористов

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая представил отчет о работе, проделанной в рамках борьбы с терроризмом за 2025 год.

Как сообщает Report, он поделился данной информацией на своей странице в соцсети X.

По его словам, в рамках антитеррористических операций беспилотные летательные аппараты и разведывательные самолеты Турции совершили 44 157 часов полетов.

"Уничтожено 308 пещер и укрытий, принадлежащих террористам. 103 террориста прибыли из-за границы и сдались правоохранительным органам. Кроме того, предотвращено 30 террористических актов. Задержаны 439 человек, находящихся в розыске как террористы. Обеспечена экстрадиция в страну 7 лиц, разыскиваемых по "красному бюллетеню". 71 человек, обвиняемый в терактах, объявлен в розыск", - говорится в сообщении.