    В регионе
    • 16 декабря, 2025
    • 19:27
    Турецкая армия в течение года уничтожила более 300 укрытий террористов

    Министр внутренних дел Турции Али Ерликая представил отчет о работе, проделанной в рамках борьбы с терроризмом за 2025 год.

    Как сообщает Report, он поделился данной информацией на своей странице в соцсети X.

    По его словам, в рамках антитеррористических операций беспилотные летательные аппараты и разведывательные самолеты Турции совершили 44 157 часов полетов.

    "Уничтожено 308 пещер и укрытий, принадлежащих террористам. 103 террориста прибыли из-за границы и сдались правоохранительным органам. Кроме того, предотвращено 30 террористических актов. Задержаны 439 человек, находящихся в розыске как террористы. Обеспечена экстрадиция в страну 7 лиц, разыскиваемых по "красному бюллетеню". 71 человек, обвиняемый в терактах, объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

    Türkiyə Ordusu il ərzində terrorçulara aid 308 mağara və sığınacağı məhv edib

