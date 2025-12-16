Судебное следствие по делу Рубена Варданяна завершено

В Бакинском военном суде 16 декабря продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, а также терроризм, финансирование терроризма, и в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Report, на открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья – Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также адвокатом для защиты за счет государства.

