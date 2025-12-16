Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    16 декабря, 2025
    19:38
    Азербайджан и Израиль обсудили расширение экономического сотрудничества

    Эффективно используя имеющийся потенциал, Азербайджан и Израиль могут внести вклад в дальнейшее углубление экономического партнерства между двумя странами, а также в увеличение взаимных инвестиций и товарооборота.

    Как сообщает Report, об этом было отмечено на встрече министра экономики, сопредседателя совместной Азербайджано-израильской межправительственной комиссии Микаила Джаббарова с делегацией, возглавляемой министром финансов Израиля и сопредседателем совместной комиссии Зеэвом Элкиным.

    На встрече были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества с Израилем, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, стоящим на повестке дня сотрудничества.

    В ходе обсуждений были подчеркнуты возможности для продвижения взаимодействия в сферах энергетики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, цифровизации, инноваций, логистики и других областях. Стороны обсудили расширение сотрудничества по приоритетным направлениям, отмеченным на IV заседании совместной Азербайджано-израильской комиссии.

