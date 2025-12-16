WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycan İsraillə prioritet istiqamətlər üzrə iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Biznes
    • 16 dekabr, 2025
    • 19:06
    Azərbaycan İsraillə prioritet istiqamətlər üzrə iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan və İsrail mövcud potensialdan səmərəli istifadə edərək iki ölkə arasında iqtisadi tərəfdaşlığın daha da dərinləşməsinə, qarşılıqlı investisiyaların və ticarət dövriyyəsinin artırılmasına töhfə verə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri, Azərbaycan-İsrail Hökumətlərarası Birgə Komissiyanın həmsədri Mikayıl Cabbarovun İsrailin Maliyyə Nazirliyində nazir, birgə komissiyanın həmsədri Zeev Elkinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə keçirilən görüşdə qeyd olunub.

    Görüşdə İsraillə iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri nəzərdən keçirilib, əməkdaşlığın gündəmində olan aktual məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Müzakirələr zamanı enerji, ticarət, investisiya, kənd təsərrüfatı, rəqəmsallaşma, innovasiya, logistika və digər sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətin təşviqi imkanları vurğulanıb. Tərəflər Azərbaycan–İsrail Birgə Komissiyasının IV iclasında qeyd edilmiş prioritet istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər.

    Azərbaycan İsrail Mikayıl Cabbarov Zeev Elkin
    Foto
    Азербайджан и Израиль обсудили расширение экономического сотрудничества

    Son xəbərlər

    19:31

    Mədəniyyət Nazirliyi "MilliNet 2025" müsabiqəsinin qalibləri sırasında yer alıb

    Mədəniyyət siyasəti
    19:12

    Türkiyə Ordusu il ərzində terrorçulara aid 308 mağara və sığınacağı məhv edib

    Region
    19:08
    Foto

    Ruben Vardanyanın məhkəmə istintaqı yekunlaşıb

    Digər
    19:08

    Şmıqal: 2025-ci ildə Ukraynaya yardım rekord 45 milyard dollara çata bilər

    Digər ölkələr
    19:06
    Foto

    Azərbaycan İsraillə prioritet istiqamətlər üzrə iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Biznes
    19:03
    Video

    2025-ci il üçün "Ferents Puşkaş" mükafatına layiq görülən qol açıqlanıb

    Futbol
    18:57

    Ukrayna 15 Rusiya vətəndaşını təhvil verib

    Digər ölkələr
    18:56
    Foto

    Naxçıvanda FHN-in yaradılmasının 20-ci ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    18:49

    Ukrayna ilə bağlı komissiyanın yaradılması haqqında Konvensiya imzalanıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti