WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Yevgeni Vinokurov: "Mərkəzi Asiya ölkələrinin ümumi ÜDM-i 600 milyard dolları keçəcək"

    Maliyyə
    • 18 dekabr, 2025
    • 16:09
    Yevgeni Vinokurov: Mərkəzi Asiya ölkələrinin ümumi ÜDM-i 600 milyard dolları keçəcək

    Avrasiya İnkişaf Bankı (EDB) 2025-ci ilin sonunda Mərkəzi Asiya ölkələrində orta iqtisadi artımın 6,6 % təşkil edəcəyini gözləyir.

    "Report"un Almatıya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə EDB-nin İdarə Heyəti sədrinin müavini, baş iqtisadçı Yevgeni Vinokurov "2026-2028-ci illər üçün makroiqtisadi proqnoz" məruzəsinin təqdimatında bəyan edib.

    "Qazaxıstanda 5,9 %, Qırğızıstanda 10,3 %, Tacikistanda 8,3 %, Özbəkistanda 7,4 % artım proqnozlaşdırırıq", - Y.Vinokurov qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, 2026-cı ildə region iqtisadiyyatının təxminən 6,1 % artması gözlənilir: "Mərkəzi Asiya ölkələrinin ümumi ÜDM-i 600 milyard ABŞ dollarını keçəcək".

    EDB-nin proqnozlarına əsasən, 2026-cı ildə Qazaxıstanın iqtisadiyyatı 5,5 %, Qırğızıstanın 9,3 %, Tacikistanın 8,1 %, Özbəkistanın isə 6,8 % artacaq.

    Bankın inflyasiya proqnozlarına toxunan Y.Vinokurov, Mərkəzi Asiyanın əksər ölkələrində qiymətlərin artımının tədricən yavaşlayacağını qeyd edib: "Proqnozlarımıza görə, 2026-cı ilin sonuna illik inflyasiya Qazaxıstanda təxminən 9,7 %, Qırğızıstanda 8,3 %, Özbəkistanda 6,7 %, Tacikistanda isə 4,5 % təşkil edəcək".

    Avrasiya İnkişaf Bankı Qazaxıstan Qırğızıstan Özbəkistan Tacikistan
    Евгений Винокуров: Совокупный ВВП стран Центральной Азии превысит отметку в $600 млрд

    Son xəbərlər

    16:36

    Azərbaycan Çindən toyuq ətinin tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    16:34
    Foto

    Ordubadda açıq hava idman qurğuları istifadəyə verilib

    Fərdi
    16:20

    "Qarabağ"ın qapıçısı əməliyyat olunub

    Futbol
    16:18

    Ermənistan Avropa Sülh Fondundan 20 milyon avro alacaq

    Region
    16:12
    Rəy

    Rusiyanın dondurulmuş aktivləri – Avropa İttifaqı və Ukraynanın gələcəyi - ŞƏRH

    Analitika
    16:09

    Yevgeni Vinokurov: "Mərkəzi Asiya ölkələrinin ümumi ÜDM-i 600 milyard dolları keçəcək"

    Maliyyə
    16:03
    Foto

    "Global Media Group"un 55 əməkdaşı "Azərbaycan milli mətbuatının 150 illiyi" yubiley medalı ilə təltif olunub

    Media
    16:03

    Qubada sərnişin avtobusu piyadaları vurub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    16:02
    Foto

    Kamran Əliyev Qətərdə beynəlxalq tədbirdə iştirak edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti