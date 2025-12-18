Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Евгений Винокуров: Совокупный ВВП стран Центральной Азии превысит отметку в $600 млрд

    Финансы
    • 18 декабря, 2025
    • 14:32
    Евгений Винокуров: Совокупный ВВП стран Центральной Азии превысит отметку в $600 млрд

    Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает, что по итогам 2025 года средний экономический рост в странах Центральной Азии составит 6,6%.

    Как передает корреспондент Report из Алматы, об этом заявил заместитель председателя правления, главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров на презентации доклада "Макроэкономический прогноз на 2026-2028 гг.".

    "В Казахстане мы прогнозируем рост на уровне 5,9%, в Кыргызстане - 10,3%, в Таджикистане - 8,3%, в Узбекистане - 7,4%", - отметил Е. Винокуров.

    По его словам, в 2026 году ожидается рост экономики региона примерно на 6,1%.

    "Совокупный ВВП стран Центральной Азии превысит отметку в 600 млрд долларов США", - добавил зампредседателя банка.

    Согласно прогнозам ЕАБР, в 2026 году экономика Казахстана вырастет на 5,5%, Кыргызстана - на 9,3%, Таджикистана - на 8,1%, Узбекистана - на 6,8%.

    Касаясь прогнозов банка по инфляции, Е. Винокуров отметил, что в большинстве стран Центральной Азии рост цен будет постепенно замедляться.

    "К концу 2026 года, по нашим прогнозам, годовая инфляция в Казахстане составит около 9,7%, в Кыргызстане - 8,3%, в Узбекистане - 6,7%, а в Таджикистане - 4,5%", - заявил он.

    ЕАБР Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан

    Последние новости

    15:48

    AYNA: На проспекте Хатаи в Баку улучшают организацию движения

    Инфраструктура
    15:47

    В Азербайджане утвержден порядок финансирования международных программ двойного диплома

    Наука и образование
    15:47

    В Азербайджане на аукцион выставят 6 месторождений полезных ископаемых

    Бизнес
    15:39

    С 2022 года объем несуверенного финансирования МФО в Евразийском регионе превысил $21 млрд

    Финансы
    15:33

    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы развития сотрудничества

    Внешняя политика
    15:33

    Пашинян: Армения получит 20 млн евро от Европейского фонда мира

    В регионе
    15:32

    Кямаледдин Гейдаров отметил роль транспорта и логистики в связях с Катаром

    Внешняя политика
    15:26
    Фото

    Временный поверенный: Катар заинтересован в развитии экономических связей с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:24

    Великобритания ввела санкции против четырех нефтяных компаний РФ

    Другие страны
    Лента новостей