Евгений Винокуров: Совокупный ВВП стран Центральной Азии превысит отметку в $600 млрд

Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает, что по итогам 2025 года средний экономический рост в странах Центральной Азии составит 6,6%.

Как передает корреспондент Report из Алматы, об этом заявил заместитель председателя правления, главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров на презентации доклада "Макроэкономический прогноз на 2026-2028 гг.".

"В Казахстане мы прогнозируем рост на уровне 5,9%, в Кыргызстане - 10,3%, в Таджикистане - 8,3%, в Узбекистане - 7,4%", - отметил Е. Винокуров.

По его словам, в 2026 году ожидается рост экономики региона примерно на 6,1%.

"Совокупный ВВП стран Центральной Азии превысит отметку в 600 млрд долларов США", - добавил зампредседателя банка.

Согласно прогнозам ЕАБР, в 2026 году экономика Казахстана вырастет на 5,5%, Кыргызстана - на 9,3%, Таджикистана - на 8,1%, Узбекистана - на 6,8%.

Касаясь прогнозов банка по инфляции, Е. Винокуров отметил, что в большинстве стран Центральной Азии рост цен будет постепенно замедляться.

"К концу 2026 года, по нашим прогнозам, годовая инфляция в Казахстане составит около 9,7%, в Кыргызстане - 8,3%, в Узбекистане - 6,7%, а в Таджикистане - 4,5%", - заявил он.