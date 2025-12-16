Baş katib: Azərbaycanın əməyin mühafizəsi sahəsində gördüyü işlər təqdirəlayiqdir
Xarici siyasət
- 16 dekabr, 2025
- 12:06
Azərbaycanın əməyin mühafizəsi sahəsində gördüyü işlər təqdirəlayiqdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Baş katibi Luk Triaql Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayında videoçıxışı zamanı deyib.
O, Azərbaycanı beynəlxalq konfederasiyanın etibarlı üzvü kimi yüksək qiymətləndirdiklərini bildirib:
"Azərbaycanın əməyin mühafizəsi üzrə işçi hüquqları sahəsində gördüyü işlər təqdirəlayiqdir".
