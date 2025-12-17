"Dinamo"nun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib
Futbol
- 17 dekabr, 2025
- 12:28
Ukraynanın "Dinamo" (Kiyev) klubunun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Komandanın "sükanı arxasına" İqor Kostyuk dəvət olunub. 50 yaşlı mütəxəssis Aleksandr Şovkovskinin noyabrda gedişindən sonra baş məşqçi vəzifəsini müvəqqəti icra edirdi.
Qeyd edək ki, "Dinamo" Ukrayna Premyer Liqasında 16 turdan sonra 26 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb.
