WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    "Dinamo"nun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Futbol
    • 17 dekabr, 2025
    • 12:28
    Dinamonun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Ukraynanın "Dinamo" (Kiyev) klubunun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Komandanın "sükanı arxasına" İqor Kostyuk dəvət olunub. 50 yaşlı mütəxəssis Aleksandr Şovkovskinin noyabrda gedişindən sonra baş məşqçi vəzifəsini müvəqqəti icra edirdi.

    Qeyd edək ki, "Dinamo" Ukrayna Premyer Liqasında 16 turdan sonra 26 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb.

    Ukrayna Premyer Liqası "Dinamo" (Kiyev) İqor Kostyuk Aleksandr Şovkovski

    Son xəbərlər

    13:04

    SOCAR və "MOL Group" Şamaxı-Qobustan sahəsində kəşfiyyat və hasilat üzrə pay bölgüsü sazişi imzalayıb

    Energetika
    13:02

    Tacikistan Rusiyada 10 yaşlı məktəblinin qətlinin araşdırılmasını tələb edir

    Digər ölkələr
    13:01

    Azərbaycanda SWIFT-ə alternativ mexanizm yaradılır

    Maliyyə
    12:58

    AMB 3 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyib

    Maliyyə
    12:57

    NATO Baş katibinin müavini Ermənistana səfər edəcək

    Region
    12:55
    Foto
    Video

    İlham Əliyev Əbu-Dabidə bir sıra tədbirlərdə iştirak edib

    Xarici siyasət
    12:55

    Qırğızıstan Prezidenti parlament seçkilərində məcburi iştirak haqqında qanun layihəsini təklif edib

    Digər ölkələr
    12:54

    AFFA rəsmisi FIFA-nın plenar iclasına qatılıb

    Futbol
    12:48

    Azərbaycan stolüstü tennisçisi beynəlxalq toplanışda iştirak edəcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti