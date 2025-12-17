WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Kareliya Azərbaycanla əməkdaşlıq üzrə "yol xəritələri" hazırlayacaq

    Biznes
    • 17 dekabr, 2025
    • 11:46
    Kareliya Azərbaycanla əməkdaşlıq üzrə yol xəritələri hazırlayacaq

    Kareliya Respublikası (Rusiya) Azərbaycanla ticari-iqtisadi əlaqələrin inkişafında maraqlıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu regionun rəhbəri Artur Parfençikov Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Rəhman Mustafayevlə görüşdə deyib.

    Tərəflər sənaye, elm, mədəniyyət, təhsil, kənd təsərrüfatı, tibb və turizm sahələrində, eləcə də digər istiqamətlərdə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər.

    "Region rəhbəri respublikanın iqtisadi blokunа Azərbaycanla qarşılıqlı fəaliyyətin inkişafı və gücləndirilməsi üzrə "yol xəritələri" hazırlamağı tapşırıb", - region rəhbərinin mətbuat xidməti məlumat verib.

    Bundan əlavə, A.Parfençikov azərbaycanlı incəsənət xadimlərini teatr qastrollarında iştirak etməyə, alimləri isə 2026-cı ildə qeyd olunacaq Ağ dəniz petroqliflərinin kəşfinin 100 illiyinə həsr olunmuş tədbirlərdə iştirak etməyə dəvət edib.

    O, Azərbaycanda da qayaüstü rəsm obyektlərinin olduğunu, bunun da iki ölkənin elmi ictimaiyyəti arasında təcrübə mübadiləsi üçün imkanlar yaratdığını qeyd edib.

    Kareliya Respublikası Rusiya Artur Parfençikov Rəhman Mustafayev Azərbaycan
    Карелия подготовит "дорожные карты" по сотрудничеству с Азербайджаном
    Russia's Karelia to prepare roadmaps for co-op with Azerbaijan

    Son xəbərlər

    12:28

    "Dinamo"nun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Futbol
    12:25

    Edqar Abdullayev: "Fintex sektorunda KYC prosesindən istifadə səviyyəsi 90 %-dən çoxdur"

    İKT
    12:22

    Türkiyənin ticarət naziri TÜİB sədri ilə II Azərbaycan–Türkiyə İnvestisiya Forumunu müzakirə edib

    Biznes
    12:17
    Foto
    Video

    Bakıda Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığına dair müzakirələr aparılıb

    Hərbi
    12:08

    Pakistanlı feldmarşal Trampla danışıqlar üçün ABŞ-yə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    11:53

    U-20 DÇ-yə ev sahibliyi Bakı-Daşkənd münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    11:49

    Azərbaycanın aqrar sektorundakı kommersiya təşkilatlarının sayı açıqlanıb

    ASK
    11:46

    Kareliya Azərbaycanla əməkdaşlıq üzrə "yol xəritələri" hazırlayacaq

    Biznes
    11:41

    Rusiyalı döyüşçü UFC-dən uzaqlaşdırılıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti