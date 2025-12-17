WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    ASK: Aqrar sektorun inkişafında subsidiya mexanizmləri həlledici rol oynayır

    ASK
    • 17 dekabr, 2025
    • 13:20
    ASK: Aqrar sektorun inkişafında subsidiya mexanizmləri həlledici rol oynayır

    Azərbaycanda aqrar sektorun inkişafında subsidiya mexanizmləri həlledici rol oynayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının (ASK) vitse-prezidenti Ziya Hacılı Aqrar Biznes Festivallarına həsr olunmuş yekun tədbirdə bildirib.

    "Azərbaycanda dövlət aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafına birbaşa müdaxilə etmir, əksinə, biznesin formalaşması və genişlənməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Dövlət yalnız tənzimləyici rolunu oynayır, sahibkarların biznes fəaliyyətinə qarışmır, sadəcə şərait yaradır. Nəticədə bu gün aqrobiznes sahəsində dəyəri 28 milyon manatdan artıq olan müqavilə imzalanıb və bu prosesdə biznes tərəfdaşlığı əsas rol oynayır. Aqrar sektorun inkişafı bir çox ölkələrdə dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. Aqrar sahə yalnız biznes deyil, eyni zamanda strateji və siyasi məsələdir. Bu yanaşma Azərbaycanda da tətbiq olunur", - deyə o qeyd edib.

    Aqrar Biznes Festivalları ASK Ziya Hacılı

    Son xəbərlər

    13:58

    Azərbaycan Premyer Liqası klublarının 2024-cü ildəki gəlirləri açıqlanıb

    Futbol
    13:53
    Foto

    Növbəti köç karvanları Xıdırlı, Hadrut və Qırmızı bazara çatıb

    Qarabağ
    13:46

    Amnistiya elan edilməsi təşəbbüsü həmrəyliyin gücləndirilməsinə yönəlik mühüm addımdır - RƏY

    Daxili siyasət
    13:38

    Azərbaycanda 2025/2026 mövsümündə lisenziya almış futbol klublarının sayı müəyyənləşib

    Futbol
    13:31

    Mütəşəkkil dəstə üzvlərindən 47 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    13:31

    Azərbaycanda quşçuluq və arıçılıq təsərrüfatları ilə bağlı yeni sığorta məhsulları təqdim olunacaq

    ASK
    13:25

    Bulvar idarəsinin sabiq sədri məhkəmə istintaqının tez yekunlaşmasını xahiş edib

    Hadisə
    13:25

    Azərbaycan Bolqarıstana pambıq mahlıcı tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    13:25

    Rusiyanın Baş nazirinin müavini Ermənistana gedib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti