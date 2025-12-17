"Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu" güzəştli kreditləşməni kəskin artırıb
Biznes
- 17 dekabr, 2025
- 13:13
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında İqtisadiyyat Nazirliyinə məxsus "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu" ASC 5 960 layihənin maliyyələşdirilməsinə 346 milyon manat güzəştli kredit verib.
Bu barədə "Report"a Fonddan bildirilib.
Məlumata görə, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 15,9 % və 63,4 % çoxdur.
