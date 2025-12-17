Фонд развития бизнеса существенно увеличил льготное кредитование

Фонд развития бизнеса Азербайджана в январе-ноябре этого года выделил 346 млн манатов в качестве льготных кредитов на финансирование 5 960 проектов.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Согласно данным, это соответственно на 63,4% и 15,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.