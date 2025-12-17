Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Фонд развития бизнеса существенно увеличил льготное кредитование

    Бизнес
    • 17 декабря, 2025
    • 14:14
    Фонд развития бизнеса существенно увеличил льготное кредитование

    Фонд развития бизнеса Азербайджана в январе-ноябре этого года выделил 346 млн манатов в качестве льготных кредитов на финансирование 5 960 проектов.

    Об этом Report сообщили в Фонде.

    Согласно данным, это соответственно на 63,4% и 15,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Фонд развития бизнеса льготное кредитование
    "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu" güzəştli kreditləşməni kəskin artırıb

    Последние новости

    15:11

    Великобритания вернулась в программу по обменам студентов Erasmus

    Наука и образование
    15:11

    AFB Bank выпускает облигации на 10 млн долларов

    Финансы
    15:08

    Анкара заинтересована в расширении охвата преференциального торгового соглашения с Баку

    Бизнес
    14:59

    Путин: В 2025 году под контроль РФ перешли более 300 населенных пунктов в Украине

    Другие страны
    14:56
    Фото
    Видео

    Реконструкция улицы Сулеймана Везирова в Баку близится к завершению

    Инфраструктура
    14:42

    Украина и Швеция обсудили возможность передачи истребителей Gripen

    Другие страны
    14:41

    Иран и РФ в течение месяца подпишут контракт на строительство ж/д Решт – Астара

    В регионе
    14:40

    Ровшан Наджаф: Лицензирование клубов способствует развитию азербайджанского футбола

    Футбол
    14:39

    При обвале шахты в Зимбабве погибли не менее 7 человек

    Другие страны
    Лента новостей