    Карелия подготовит "дорожные карты" по сотрудничеству с Азербайджаном

    • 17 декабря, 2025
    • 11:28
    Карелия подготовит дорожные карты по сотрудничеству с Азербайджаном

    Республика Карелия (РФ) выразила заинтересованность в развитии торгово-экономических связей с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков на встрече с послом Азербайджана в РФ Рахманом Мустафаевым.

    Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах промышленности, науки, культуры, образования, сельского хозяйства, медицины и туризма, а также по другим направлениям.

    Парфенчиков поручил экономическому блоку республики подготовить "дорожные карты" по развитию и укреплению взаимодействия с Азербайджаном, сообщила пресс-служба главы региона.

    Кроме того, глава Карелии пригласил азербайджанских артистов принять участие в театральных гастролях, а ученых - в мероприятиях, приуроченных к 100-летию открытия Беломорских петроглифов, которое будет отмечаться в 2026 году.

    Он отметил, что в Азербайджане также имеются объекты с наскальной живописью, что открывает возможности для обмена опытом между научными сообществами двух стран.

