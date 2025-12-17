Карелия подготовит "дорожные карты" по сотрудничеству с Азербайджаном

Республика Карелия (РФ) выразила заинтересованность в развитии торгово-экономических связей с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков на встрече с послом Азербайджана в РФ Рахманом Мустафаевым.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах промышленности, науки, культуры, образования, сельского хозяйства, медицины и туризма, а также по другим направлениям.

Парфенчиков поручил экономическому блоку республики подготовить "дорожные карты" по развитию и укреплению взаимодействия с Азербайджаном, сообщила пресс-служба главы региона.

Кроме того, глава Карелии пригласил азербайджанских артистов принять участие в театральных гастролях, а ученых - в мероприятиях, приуроченных к 100-летию открытия Беломорских петроглифов, которое будет отмечаться в 2026 году.

Он отметил, что в Азербайджане также имеются объекты с наскальной живописью, что открывает возможности для обмена опытом между научными сообществами двух стран.