    Rusiyalı döyüşçü UFC-dən uzaqlaşdırılıb

    Fərdi
    • 17 dekabr, 2025
    • 11:41
    Rusiyalı döyüşçü Vyaçeslav Borşev ardıcıl məğlubiyyətlərdən sonra UFC-dən uzaqlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yarışın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Son vaxtlar 33 yaşlı döyüşçünün karyerası uğursuz keçib. O, 2025-ci ildə ardıcıl üç məğlubiyyətlə üzləşib. Sonuncu dəfə noyabrda UFC 322-də Mateus Kamiloya (Braziliya) hakimlərin yekdil qərarı ilə uduzub.

    Qeyd edək ki, V.Borşev 2021-ci ilin oktyabrında "Dana White's Contender Series"də şotlandiyalı Kris Dunkanı nokautla məğlub etdikdən sonra UFC-yə daxil olmuşdu.

