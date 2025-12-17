Российский боец уволен из UFC после третьего поражения подряд

Российский боец легкого веса (до 70 кг) Вячеслав Борщев уволен из UFC, после третьего поражения подряд.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба организации.

Согласно информации, в своем последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Борщев проиграл единогласным судейским решением по итогам трех раундов бразильцу Матеусу Камило. Поражение стало для него третьим подряд.

Вячеславу Борщеву 33 года. Он дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году, с 2022-го выступал в UFC. Всего на его счету три победы, шесть поражений и одна ничья.

Отметим, что Боршев вошел в UFC после того, как нокаутировал Криса Данкана в "Dana White's Contender Series" в октябре 2021 года.