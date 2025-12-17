Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Российский боец уволен из UFC после третьего поражения подряд

    Спорт
    • 17 декабря, 2025
    • 11:57
    Российский боец уволен из UFC после третьего поражения подряд

    Российский боец легкого веса (до 70 кг) Вячеслав Борщев уволен из UFC, после третьего поражения подряд.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба организации.

    Согласно информации, в своем последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Борщев проиграл единогласным судейским решением по итогам трех раундов бразильцу Матеусу Камило. Поражение стало для него третьим подряд.

    Вячеславу Борщеву 33 года. Он дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году, с 2022-го выступал в UFC. Всего на его счету три победы, шесть поражений и одна ничья.

    Отметим, что Боршев вошел в UFC после того, как нокаутировал Криса Данкана в "Dana White's Contender Series" в октябре 2021 года.

    UFC поражение увольнение Вячеслав Борщев
    Rusiyalı döyüşçü UFC-dən uzaqlaşdırılıb

    Последние новости

    12:12

    Мусаев: В агросекторе Азербайджана действуют около 13 тыс. коммерческих организаций

    АПК
    11:57

    Российский боец уволен из UFC после третьего поражения подряд

    Спорт
    11:56

    Жапаров предложил ввести закон об обязательном участии в парламентских выборах

    Другие страны
    11:55

    Депутат: Фермер должен знать реальную стоимость своей продукции

    АПК
    11:48

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%

    Бизнес
    11:46

    Пакистанский фельдмаршал вновь посетит США для переговоров с Трампом

    Другие страны
    11:44

    Председатель АПБА: В Баку усилен контроль качества продукции на сезонных ярмарках

    Здоровье
    11:42

    Министр: Объем продаж агропродукции на фестивалях превысил 8 млн манатов

    АПК
    11:34

    Подозреваемому по делу о стрельбе на пляже Бонди предъявлено обвинение по 59 эпизодам

    Другие страны
    Лента новостей