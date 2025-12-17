WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Pakistanlı feldmarşal Trampla danışıqlar üçün ABŞ-yə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 17 dekabr, 2025
    • 12:08
    Pakistanlı feldmarşal Trampla danışıqlar üçün ABŞ-yə səfər edəcək

    Pakistan Silahlı Qüvvələrinin Quru Qoşunları Komandanı feldmarşal Asim Munir ABŞ Prezidenti Donald Tramplа Qəzza zolağındakı vəziyyəti müzakirə etmək üçün yaxın həftələrdə Vaşinqtona səfər edəcək.

    Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu altı ay ərzindəki üçüncü görüş olacaq. Ehtimal ki, əsas diqqət Qəzzada sülhməramlı qüvvələrə yönələcək.

    Xatırladaq ki, Trampın 20 bənddən ibarət Qəzza sülh planı bütün İsrail girovlarının azad edilməsini, HƏMAS-ın kapitulyasiyası, Qəzza zolağına lazımi qədər humanitar yardımın göstərilməsi, həmçinin anklavın texnokratik, siyasətdən kənar Fələstin Komitəsinin rəhbərliyi altında müvəqqəti administrasiyanın idarəçiliyinə keçməsi nəzərdə tutur.

    Pakistan ABŞ Qəzza zolağı
    Пакистанский фельдмаршал вновь посетит США для переговоров с Трампом

    Son xəbərlər

    12:28

    "Dinamo"nun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Futbol
    12:25

    Edqar Abdullayev: "Fintex sektorunda KYC prosesindən istifadə səviyyəsi 90 %-dən çoxdur"

    İKT
    12:22

    Türkiyənin ticarət naziri TÜİB sədri ilə II Azərbaycan–Türkiyə İnvestisiya Forumunu müzakirə edib

    Biznes
    12:17
    Foto
    Video

    Bakıda Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığına dair müzakirələr aparılıb

    Hərbi
    12:08

    Pakistanlı feldmarşal Trampla danışıqlar üçün ABŞ-yə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    11:53

    U-20 DÇ-yə ev sahibliyi Bakı-Daşkənd münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    11:49

    Azərbaycanın aqrar sektorundakı kommersiya təşkilatlarının sayı açıqlanıb

    ASK
    11:46

    Kareliya Azərbaycanla əməkdaşlıq üzrə "yol xəritələri" hazırlayacaq

    Biznes
    11:41

    Rusiyalı döyüşçü UFC-dən uzaqlaşdırılıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti