Пакистанский фельдмаршал вновь посетит США для переговоров с Трампом

Командующий Сухопутными войсками Пакистана фельдмаршал Асим Мунир в ближайшие недели посетит Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, стороны намерены обсудить ситуацию в секторе Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, это будет третья встреча за шесть месяцев, и, вероятно, она будет посвящена вопросам, касающимся миротворческих сил в Газе.

Напомним, что мирный план Трампа по Газе, состоящий из 20 пунктов, предполагает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию ХАМАС, допуск гуманитарной помощи в сектор Газа в необходимом объеме, а также переход анклава под управление временной администрации под руководством технократического, аполитичного Палестинского комитета.