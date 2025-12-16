Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Россия вернула на родину 15 граждан Украины

    Другие страны
    • 16 декабря, 2025
    • 20:44
    Россия вернула на родину 15 граждан Украины

    В рамках гуманитарной операции по воссоединению семей из России на родину вернулись 15 граждан Украины.

    Как передает Report, об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале.

    По его словам, еще 45 украинцев были возвращены из пунктов временного содержания иностранцев на территории РФ.

    Во время встречи уполномоченных по правам человека Украины и России при содействии Международного комитета Красного Креста также была передана гуманитарная помощь для украинских военнопленных, около 2000 посылок и письма от родных.

    Кроме того, стороны обсудили верификацию лиц, пропавших без вести, возвращение незаконно задержанных гражданских лиц, а также статус осужденных в России украинских военнопленных. Были переданы списки по каждой из категорий и достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии по гуманитарным вопросам.

    Россия Украина Гуманитарная Операция Дмитрий Лубинец Возвращение граждан гуманитарная помощь
    Rusiya 15 Ukrayna vətəndaşını vətəninə qaytarıb

    Последние новости

    20:44
    Фото

    Россия вернула на родину 15 граждан Украины

    Другие страны
    20:43

    Депутат: Вещества в электронных сигаретах наносят необратимый вред легким

    Внутренняя политика
    20:26
    Фото

    В Эр-Рияде состоялся обмен мнениями по подготовке к форуму WUF13 в Баку

    Внешняя политика
    20:08

    Азербайджан и Молдова обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества

    Внешняя политика
    19:54

    ООН: При ударах дронов в Судане погибли более 100 мирных жителей

    Другие страны
    19:38
    Фото

    Азербайджан и Израиль обсудили расширение экономического сотрудничества

    Бизнес
    19:37

    Венгрия подписала контракт на поставку американского СПГ

    Другие страны
    19:27

    Турецкая армия в течение года уничтожила более 300 укрытий террористов

    В регионе
    19:17
    Фото

    Судебное следствие по делу Рубена Варданяна завершено

    Происшествия
    Лента новостей