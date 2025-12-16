Россия вернула на родину 15 граждан Украины

В рамках гуманитарной операции по воссоединению семей из России на родину вернулись 15 граждан Украины.

Как передает Report, об этом сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале.

По его словам, еще 45 украинцев были возвращены из пунктов временного содержания иностранцев на территории РФ.

Во время встречи уполномоченных по правам человека Украины и России при содействии Международного комитета Красного Креста также была передана гуманитарная помощь для украинских военнопленных, около 2000 посылок и письма от родных.

Кроме того, стороны обсудили верификацию лиц, пропавших без вести, возвращение незаконно задержанных гражданских лиц, а также статус осужденных в России украинских военнопленных. Были переданы списки по каждой из категорий и достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии по гуманитарным вопросам.