Rusiya 15 Ukrayna vətəndaşını vətəninə qaytarıb
- 16 dekabr, 2025
- 20:50
On beş Ukrayna vətəndaşı humanitar əməliyyat çərçivəsində Rusiyadan vətənə qaytarılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın ombudsmanı Dmitri Lubineç öz "Telegram" kanalında bildirib.
Onun sözlərinə görə, əlavə olaraq daha 45 ukraynalı Rusiya ərazisindəki əcnəbilərin müvəqqəti saxlanma məntəqələrindən geri qaytarılıb.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin dəstəyi ilə Ukrayna və Rusiya insan hüquqları üzrə müvəkkillərinin görüşü zamanı Ukraynadan olan hərbi əsirlərə humanitar yardım, təxminən 2 min bağlama və ailələrdən məktublar da təqdim olunub.
Tərəflər həmçinin itkin düşmüş şəxslərin identifikasiyası, qanunsuz saxlanılan mülki şəxslərin geri qaytarılması, eləcə də Rusiyada məhkum edilmiş ukraynalı hərbi əsirlərinin statusu məsələlərini müzakirə ediblər. Hər bir kateqoriya üzrə siyahılar təqdim olunub və humanitar məsələlərdə gələcək əməkdaşlıq barədə razılıq əldə edilib.