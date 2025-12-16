ООН: При ударах дронов в Судане погибли более 100 мирных жителей

С 4 декабря в регионе Кордофан произошло несколько ударов беспилотниками, в результате которых погибли по меньшей мере 104 мирных жителя, включая 43 ребенка.

Как передает Report, об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Один из ударов пришелся на детский сад и больницу в городе Калоги (Южный Кордофан), в результате которого погибли не менее 89 человек, включая 8 женщин и 43 ребенка.

Глава миссии ООН выразил глубокую обеспокоенность дальнейшей эскалацией боевых действий между Вооруженными силами Судана, Силами быстрого реагирования и Движением за освобождение народа Судана на севере региона. Он призвал все стороны конфликта и государства, обладающие влиянием, обеспечить немедленное прекращение огня и предотвратить новые злодеяния.

Кроме того, осуждается убийство 6 миротворцев ООН в результате удара беспилотника по базе в Кадугли (Южный Кордофан) 13 декабря.

14 декабря дрон поразил больницу в Диллинге (Южный Кордофан), в результате чего погибли как минимум 6 человек, еще 12 получили ранения, среди них медицинские работники.