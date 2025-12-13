СМИ: При ударе СБР по объекту ООН в Судане погибли 6 человек

При ударе движения "Силы быстрого реагирования" (СБР) по объекту миссии ООН в городе Кадугли - административном центре суданского штата Южный Кордофан погибли не менее шести мирных жителей.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в медицинских службах города.

Отмечается, что город окружен формированиями СБР.

Правительство Судана в распространенном коммюнике осудило это нападение.

Напомним, что ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временный руководящий орган) Судана, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценке экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 14 млн были вынуждены покинуть свои дома, многие оказались на грани голода.

В настоящее время наиболее сложная обстановка складывается на юге Судана, в том числе в штате Южный Кордофан, где обстановка по большей части контролируется СБР.