WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev

    Hava zərbəsi nəticəsində BMT-nin Sudandakı obyektində azı 6 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 13 dekabr, 2025
    • 23:46
    Hava zərbəsi nəticəsində BMT-nin Sudandakı obyektində azı 6 nəfər həlak olub

    Sudanın Cənubi Kardofan ştatının inzibati mərkəzi olan Kaduqli şəhərində yerləşən BMT missiyasının obyektinə "Çevik Dəstək Qüvvələri"nin (ÇDQ) endirdiyi hava zərbəsi nəticəsində azı 6 dinc sakin həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Agence France-Presse" (AFP) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, ÇDQ şəhəri mühasirəyə alıb. Sudan hökuməti bu hücumu qınayıb.

    Xatırladaq ki, Sudanda vəziyyət 2023-cü ilin aprelində gərginləşib. Buna səbəb Suveren Şuraya (müvəqqəti idarəetmə orqanı) rəhbərlik edən Əbdül Fəttah əl-Burhanla ÇDQ-nin komandanı Məhəmməd Həmdan Daqalo arasında ziddiyyətlərin yaranmasıdır. Xartumda başlayan toqquşmalar ölkənin başqa bölgələrinə də yayılıb. Ekspertlərin fikrincə, münaqişə nəticəsində azı 40 min nəfər ölüb, 14 milyon insan evlərini tərk etməli olub və aclıq həddində yaşayırlar.

    Hazırda ən çətin vəziyyət Sudanın cənubunda və ÇDQ-nin nəzarətində olan Cənubi Kardofan ştatında müşahidə olunur.

    Sudan BMT münaqişə Məhəmməd Həmdan Daqalo Əbdül Fəttah əl-Burhan
    СМИ: При ударе СБР по объекту ООН в Судане погибли 6 человек

    Son xəbərlər

    00:22

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    00:02

    Tramp: Suriyada ABŞ hərbçilərinin qətlinə görə İŞİD-i ciddi qisas gözləyir

    Digər ölkələr
    23:50

    Zelenski gələn həftə Trampın nümayəndələri ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    23:46

    Hava zərbəsi nəticəsində BMT-nin Sudandakı obyektində azı 6 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    23:33

    Hakan Fidan: Biz yaxşı olmaq istədiyimiz üçün yaxşı davranırıq

    Digər
    23:29
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Tirkeş sözünün mənası Azərbaycan döyüş mədəniyyətində nəyi açır?

    Daxili siyasət
    23:16

    Salah Premyer Liqada Runinin rekordunu keçib

    Futbol
    22:57

    Qazaxda yol qəzasında ikisi əcnəbi olmaqla üç nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:37

    Ukraynanın Trampın sülh planına cavabının təfərrüatları məlum olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti