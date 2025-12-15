"Qarabağ"ın futbolçusu Premyer Liqada 200-cü oyununu keçirib
Futbol
- 15 dekabr, 2025
- 10:42
"Qarabağ"ın futbolçusu Abdullah Zubir Misli Premyer Liqasında 200-cü oyununu keçirib.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, fransalı yarımmüdafiəçinin yubiley matçı Misli Premyer Liqasının XV turuna təsadüf edib.
O, "Araz-Naxçıvan"la qarşılaşmada (5:1) meydana sonradan daxil olub. Premyer Liqada 2018/2019 mövsümündə debüt edən Zubir ölkəmizdə yalnız "Qarabağ"ın formasını geyinib.
A.Zubir bu görüşlərdə 52 qola imza atıb. O, Azərbaycan çempionatları tarixində yüksək liqada 200 və daha çox matç keçirən 158-ci futbolçu olub.
Qeyd edək ki, A.Zubir "200"ə cari mövsümdə çatan 4-cü oyunçudur. Onadək Filip Ozobiç, Elvin Bədəlov və Elvin Yunuszadə bunu bacarıb.
Son xəbərlər
11:31
Vəfa Yaqublu: Dini düşüncələri mollalar yox, dinşünaslar təbliğ etməlidirDin
11:29
Bilyardın "Pool" növü üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilibFərdi
11:29
Həftəsonu xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıbHadisə
11:26
Azərbaycanın idarə, müəssisə və təşkilatlarının 9 ayda qiymətli kağızlar bazarından gəliri açıqlanıbMaliyyə
11:24
Azərbaycan noutbuk istehsalını 15 dəfə artırıbİKT
11:21
Azərbaycanın 9 ayda tədiyyə balansında 1,1 milyard dollar kəsir olubMaliyyə
11:18
ADSEA sədrinin vətəndaşlarla görüşünün tarixi dəyişdirilibİnfrastruktur
11:18
Bakı və Astana BTC ilə neft tranzitinin iqtisadi parametrlərinin yaxşılaşdırılması üzərində işləyirEnergetika
11:17