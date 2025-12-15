Azərbaycan Basketbol Liqasında X turun proqramı açıqlanıb
Komanda
- 15 dekabr, 2025
- 10:38
Azərbaycan Basketbol Liqasında X turun proqramı açıqlanıb.
"Report"un Azərbaycan Basketbol Federasiyasına istinadən məlumatına görə, turun görüşləri 4 gün ərzində keçiriləcək.
Azərbaycan Basketbol Liqası
X tur
18 dekabr
20:00. "Sərhədçi" - "Sumqayıt"
"Sərhədçi" İdman Mərkəzi
19 dekabr
17:00. "Quba" - "Naxçıvan"
20:00. "Ordu" - "Lənkəran"
Hər ikisi Bakı İdman Sarayı
20 dekabr
14:00. "Şəki" - "Gəncə"
Şəki Olimpiya İdman Kompleksi
19:00. "Sabah" - "Abşeron Lions"
Bakı İdman Sarayı
21 dekabr
18:00. "Neftçi" - NTD
Bakı İdman Sarayı
