    Azərbaycan Basketbol Liqasında X turun proqramı açıqlanıb

    Komanda
    • 15 dekabr, 2025
    • 10:38
    Azərbaycan Basketbol Liqasında X turun proqramı açıqlanıb.

    "Report"un Azərbaycan Basketbol Federasiyasına istinadən məlumatına görə, turun görüşləri 4 gün ərzində keçiriləcək.

    Azərbaycan Basketbol Liqası

    X tur

    18 dekabr

    20:00. "Sərhədçi" - "Sumqayıt"

    "Sərhədçi" İdman Mərkəzi

    19 dekabr

    17:00. "Quba" - "Naxçıvan"

    20:00. "Ordu" - "Lənkəran"

    Hər ikisi Bakı İdman Sarayı

    20 dekabr

    14:00. "Şəki" - "Gəncə"

    Şəki Olimpiya İdman Kompleksi

    19:00. "Sabah" - "Abşeron Lions"

    Bakı İdman Sarayı

    21 dekabr

    18:00. "Neftçi" - NTD

    Bakı İdman Sarayı

    Azərbaycan Basketbol Liqası Azərbaycan Basketbol Federasiyası "Quba" basketbol klubu "Ordu" basketbol klubu

