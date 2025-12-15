WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    "Qarabağ" - "Araz-Naxçıvan" oyunu tarixi yubileylə əlamətdar olub

    Futbol
    • 15 dekabr, 2025
    • 10:58
    Qarabağ - Araz-Naxçıvan oyunu tarixi yubileylə əlamətdar olub

    Misli Premyer Liqasının XV turunun "Qarabağ" – "Araz-Naxçıvan" oyunu (5:1) tarixi yubileylə əlamətdar olub.

    "Report"un Peşəkar Futbol Liqasına istinadən məlumatına görə, bu qarşılaşma Azərbaycan çempionatları tarixinə yüksək dəstədə keçirilən 6000-ci matç kimi düşüb.

    Bu oyuna qədər 5999 görüşün nəticəsi turnir cədvəllərində əks olunub. 6000 matçdan 279-u tarixə texniki nəticə kimi düşüb.

    1992-ci ildən keçirilən ölkə çempionatları həmin il mayın 3-də start götürüb. 34-cü mövsümü oynanılan turnirin ilk ikisi yaz-payız, sonradan payız-yaz sistemi ilə baş tutub. 2001/2002 və 2019/2020 mövsümləri yarımçıq dayandırılıb.

    Qeyd edək ki, cari mövsümdə 86 oyun keçirilib və onlardan biri texniki nəticə kimi tarixə düşüb.

    "Qarabağ" klubu "Araz-Naxçıvan" klubu Misli Premyer Liqası yubiley

