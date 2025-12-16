WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Maliyyə
    • 16 dekabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.12.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9977 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1379 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9977

    100 Rusiya rublu

    2,1379

    1 Avstraliya dolları

    1,1282

    1 Belarus rublu

    0,5870

    1 Bolqarıstan levi

    1,0214

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1153

    1 Çexiya kronu

    0,0821

    1 Çin yuanı

    0,2414

    1 Danimarka kronu

    0,2674

    1 Gürcü larisi

    0,6305

    1 Honq Konq dolları

    0,2185

    1 Hindistan rupisi

    0,0187

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2726

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1829

    1 İsveçrə frankı

    2,1353

    1 İsrail şekeli

    0,5292

    1 Kanada dolları

    1,2348

    1 Küveyt dinarı

    5,5424

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3296

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5193

    1 Moldova leyi

    0,1011

    1 Norveç kronu

    0,1673

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6057

    1 Polşa zlotası

    0,4733

    1 Rumıniya leyi

    0,3923

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3173

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4531

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3265

    Türk lirəsi

    0,0398

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0404

    Yapon yeni

    1,0981

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9825

    Qızıl

    7291,1725

    Gümüş

    106,8491

    Platin

    3078,6660

    Palladium

    2680,1095
