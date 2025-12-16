Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.12.2025)
- 16 dekabr, 2025
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9977 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1379 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9977
|
100 Rusiya rublu
|
2,1379
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1282
|
1 Belarus rublu
|
0,5870
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0214
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1153
|
1 Çexiya kronu
|
0,0821
|
1 Çin yuanı
|
0,2414
|
1 Danimarka kronu
|
0,2674
|
1 Gürcü larisi
|
0,6305
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2185
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0187
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2726
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1829
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1353
|
1 İsrail şekeli
|
0,5292
|
1 Kanada dolları
|
1,2348
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5424
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3296
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5193
|
1 Moldova leyi
|
0,1011
|
1 Norveç kronu
|
0,1673
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6057
|
1 Polşa zlotası
|
0,4733
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3923
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3173
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3265
|
Türk lirəsi
|
0,0398
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0404
|
Yapon yeni
|
1,0981
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9825
|
Qızıl
|
7291,1725
|
Gümüş
|
106,8491
|
Platin
|
3078,6660
|
Palladium
|
2680,1095