Avtomobili ilə "Liverpul" azarkeşlərinə hücum edən şəxs 21 il həbs cəzası alıb
Futbol
- 16 dekabr, 2025
- 20:49
Ötən mövsüm İngiltərədə "Liverpul" klubunun Premyer Liqa çempionluğunu bayram etdiyi vaxtda avtomobilini azarkeşlərin üzərinə sürərək yüzlərlə insana xəsarət yetirən Paul Doyle adlı şəxs 21 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
"Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, 54 yaşlı cinayətkar avtomobili ilə qəfil piyada kütləsinə daxil olaraq ən azı 134 nəfərə, o cümlədən uşaqlara xəsarət yetirib.
Həmin vaxt zərərçəkənlərə xəstəxanada yardım göstərilib. Polis hadisənin terror aktı olmadığını, bu davranışın sürücünün qəzəbindən qaynaqlandığını bildirib.
Son xəbərlər
21:10
Zelenski: Ukrayna və ABŞ yenə Mayamidə danışıqlar aparacaqDigər ölkələr
20:50
Foto
Rusiya 15 Ukrayna vətəndaşını vətəninə qaytarıbDigər ölkələr
20:49
Avtomobili ilə "Liverpul" azarkeşlərinə hücum edən şəxs 21 il həbs cəzası alıbFutbol
20:37
Foto
Ərdoğan 16-cı Səfirlər Konfransı çərçivəsində xarici diplomatları qəbul edibRegion
20:18
Azərbaycan və Moldova parlamentlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblərXarici siyasət
20:06
Foto
Bakıda keçiriləcək WUF13-ə hazırlıq Ər-Riyadda müzakirə olunubXarici siyasət
20:01
BMT: Sudanda dron hücumları nəticəsində 100-dən çox dinc sakin həlak olubDigər ölkələr
19:53
"Mançester Siti"nin futbolçusu 2025-ci ildə meydana çıxa bilməyəcəkFutbol
19:48