    Avtomobili ilə "Liverpul" azarkeşlərinə hücum edən şəxs 21 il həbs cəzası alıb

    Futbol
    • 16 dekabr, 2025
    • 20:49
    Ötən mövsüm İngiltərədə "Liverpul" klubunun Premyer Liqa çempionluğunu bayram etdiyi vaxtda avtomobilini azarkeşlərin üzərinə sürərək yüzlərlə insana xəsarət yetirən Paul Doyle adlı şəxs 21 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

    "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, 54 yaşlı cinayətkar avtomobili ilə qəfil piyada kütləsinə daxil olaraq ən azı 134 nəfərə, o cümlədən uşaqlara xəsarət yetirib.

    Həmin vaxt zərərçəkənlərə xəstəxanada yardım göstərilib. Polis hadisənin terror aktı olmadığını, bu davranışın sürücünün qəzəbindən qaynaqlandığını bildirib.

    Futbol "Liverpul" Həbs Premyer Liqa

