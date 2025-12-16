Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2025)
- 16 декабря, 2025
- 09:15
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9977 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,7% - до 2,1379 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9977
|
100 российских рублей
|
2,1379
|
1 австралийский доллар
|
1,1282
|
1 белорусский рубль
|
0,5870
|
1 болгарский лев
|
1,0214
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1153
|
1 чешская крона
|
0,0821
|
1 китайский юань
|
0,2414
|
1 датская крона
|
0,2674
|
1 грузинский лари
|
0,6305
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0187
|
1 британский фунт
|
2,2726
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1829
|
1 швейцарский франк
|
2,1353
|
1 израильский шекель
|
0,5292
|
1 канадский доллар
|
1,2348
|
1 кувейтский динар
|
5,5424
|
100 казахстанских тенге
|
0,3296
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5193
|
1 молдавский лей
|
0,1011
|
1 норвежская крона
|
0,1673
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6057
|
1 польский злотый
|
0,4733
|
1 румынский лей
|
0,3923
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3173
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3265
|
1 Турецкая лира
|
0,0398
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0404
|
100 Японских йен
|
1,0981
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9825
|
Золото
|
7291,1725
|
Серебро
|
106,8491
|
Платина
|
3078,6660
|
Палладий
|
2680,1095