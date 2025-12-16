Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2025)

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9977 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,7% - до 2,1379 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9977

    100 российских рублей

    2,1379

    1 австралийский доллар

    1,1282

    1 белорусский рубль

    0,5870

    1 болгарский лев

    1,0214

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1153

    1 чешская крона

    0,0821

    1 китайский юань

    0,2414

    1 датская крона

    0,2674

    1 грузинский лари

    0,6305

    1 гонконгский доллар

    0,2185

    1 индийская рупия

    0,0187

    1 британский фунт

    2,2726

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1829

    1 швейцарский франк

    2,1353

    1 израильский шекель

    0,5292

    1 канадский доллар

    1,2348

    1 кувейтский динар

    5,5424

    100 казахстанских тенге

    0,3296

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5193

    1 молдавский лей

    0,1011

    1 норвежская крона

    0,1673

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6057

    1 польский злотый

    0,4733

    1 румынский лей

    0,3923

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3173

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4531

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3265

    1 Турецкая лира

    0,0398

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0404

    100 Японских йен

    1,0981

    1 Новозеландский доллар

    0,9825

    Золото

    7291,1725

    Серебро

    106,8491

    Платина

    3078,6660

    Палладий

    2680,1095
