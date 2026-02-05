Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Fars: Гиперзвуковые иранские ракеты "Хорремшехр-4" впервые размещены в бункерах

    Гиперзвуковые баллистические ракеты "Хорремшехр-4" большой дальности впервые размещены в "подземных ракетных городах" на территории Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщает местное агентство Fars со ссылкой на источник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

    В сообщении утверждается, что "Хорремшехр-4" развивает скорость до 16 Махов вне атмосферы и около 8 Махов в атмосфере, а время подлета к границам Израиля после пуска оценивается примерно в 10-12 минут.

    Ракета "Хорремшехр-4" (также известна как "Хайбар") была официально представлена в 2023 году. Заявленная дальность – около 2000 км, боевая часть – порядка 1500 кг (в отдельных публикациях встречаются и более высокие оценки по массе БЧ).

    Напомним, что в июне 2025 года ВВС ЦАХАЛ атаковали склады, на которых хранились эти ракеты. США в то же время настаивают на сворачивании иранской ракетной программы.

