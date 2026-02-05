İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    "Fars": İranın "Xürrəmşəhr-4" hipersəsli raketləri ilk dəfə bunkerə yerləşdirilib

    Region
    • 05 fevral, 2026
    • 19:15
    Fars: İranın Xürrəmşəhr-4 hipersəsli raketləri ilk dəfə bunkerə yerləşdirilib

    İran "Xürrəmşəhr-4" uzaqmənzilli hipersəsli ballistik raketləri ilk dəfə "yeraltı raket şəhəri", bunkerə yerləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "Fars" agentliyi İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusundakı (SEPAH) mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumatda bildirilib ki, "Xürrəmşəhr-4" atmosferdən kənarda 16 Max, atmosferdə isə təxminən 8 Max sürət yığır və buraxıldıqdan sonra İsrail sərhədlərinə çatma vaxtı təxminən 10-12 dəqiqə qiymətləndirilir.

    "Xürrəmşəhr-4" raketi rəsmi olaraq 2023-cü ildə təqdim edilib. Uçuş məsafəsi təxminən 2000 km, döyüş başlığı isə təqribən 1500 kq-dır (ayrı-ayrı nəşrlərdə daha yüksək rəqəmlərə də rast gəlinir).

    Xatırladaq ki, 2025-ci ilin iyununda İsrail Hərbi Hava Qüvvələri bu raketlərin saxlandığı anbarlara hücum edib. ABŞ isə İranın raket proqramının dayandırılmasında israrlıdır.

    hipersəsli raket İran Bunker
    Fars: Гиперзвуковые иранские ракеты "Хорремшехр-4" впервые размещены в бункерах
    Fars: Iran's hypersonic Khorramshahr-4 missiles deployed in bunkers for first time

    Son xəbərlər

    20:23

    Rezai: İranın raket proqramı və uranın zənginləşdirilməsi danışıqlar mövzusu deyil

    Region
    20:17

    "Fitch" SOCAR-ın reytinqlərini dünyanın aparıcı neft-qaz şirkətləri sırasında qiymətləndirib

    Energetika
    20:16

    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında klassiklərin yarışına yekun vurulub

    Fərdi
    20:15

    İsraildə Təhlükəsizlik Şurasının iclası başlayıb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:10

    Almaniya Kansleri İranı danışıqlara çağırıb

    Digər ölkələr
    20:05

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilib

    Komanda
    19:59

    Azərbaycanın "Avroviziya 2026"ya təmsilçi seçiminin final mərhələsinə 3 iştirakçı keçib

    Mədəniyyət siyasəti
    19:52

    İsveçrənin vitse-prezidenti və ATƏT-in Baş katibi Rusiyaya gediblər

    Digər ölkələr
    19:47
    Foto

    Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləş üzrə ilk finalçılar məlum olub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti