СМИ: Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ еще полгода
Другие страны
- 05 февраля, 2026
- 18:53
Россия и США договорились соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) как минимум в течение полугода.
Как передает Report, об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на источник.
"Практические результаты (переговоров - ред.) заключаются в том, что США и Россия согласились соблюдать условия сделки как минимум шесть месяцев, в течение которых будут вестись обсуждения поводу новой сделки", - написал он.
Отметим, что 4-5 февраля в Абу-Даби проходили трехсторонние переговоры США-РФ-Украина по урегулированию российско-украинского конфликта. В свою очередь Москва и Вашингтон договорились восстановить диалог на высоком уровне по военным вопросам.
