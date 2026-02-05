СМИ: Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ еще полгода

Россия и США договорились соблюдать условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) как минимум в течение полугода.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на источник.

"Практические результаты (переговоров - ред.) заключаются в том, что США и Россия согласились соблюдать условия сделки как минимум шесть месяцев, в течение которых будут вестись обсуждения поводу новой сделки", - написал он.

Отметим, что 4-5 февраля в Абу-Даби проходили трехсторонние переговоры США-РФ-Украина по урегулированию российско-украинского конфликта. В свою очередь Москва и Вашингтон договорились восстановить диалог на высоком уровне по военным вопросам.