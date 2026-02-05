İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    KİV: Rusiya və ABŞ strateji hücum silahları ilə bağlı razılaşıb

    Digər ölkələr
    • 05 fevral, 2026
    • 19:23
    Rusiya və ABŞ Strateji Hücum Silahlarının Azaldılması Müqaviləsinin (START) şərtlərinə ən azı yarım il əməl etmək barədə razılığa gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios"un jurnalisti Barak Ravid mənbəyə istinadən "X"dəki hesabında bildirib.

    "Danışıqların praktiki nəticələri ondan ibarətdir ki, ABŞ və Rusiya sazişin şərtlərinə ən azı altı ay əməl etməyə razılaşıb, bu müddət ərzində yeni sazişlə bağlı müzakirələr aparılacaq", - o yazıb.

    Qeyd edək ki, fevralın 4-5-də Əbu-Dabidə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə ABŞ-Rusiya-Ukrayna üçtərəfli danışıqları keçirilib. Moskva və Vaşinqton hərbi məsələlər üzrə yüksək səviyyəli dialoqu bərpa etmək barədə də razılığa gəlib.

    Rusiya ABŞ Strateji Hücum Silahlarının Azaldılması Müqaviləsi
