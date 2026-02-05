KİV: Rusiya və ABŞ strateji hücum silahları ilə bağlı razılaşıb
Digər ölkələr
- 05 fevral, 2026
- 19:23
Rusiya və ABŞ Strateji Hücum Silahlarının Azaldılması Müqaviləsinin (START) şərtlərinə ən azı yarım il əməl etmək barədə razılığa gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios"un jurnalisti Barak Ravid mənbəyə istinadən "X"dəki hesabında bildirib.
"Danışıqların praktiki nəticələri ondan ibarətdir ki, ABŞ və Rusiya sazişin şərtlərinə ən azı altı ay əməl etməyə razılaşıb, bu müddət ərzində yeni sazişlə bağlı müzakirələr aparılacaq", - o yazıb.
Qeyd edək ki, fevralın 4-5-də Əbu-Dabidə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması üzrə ABŞ-Rusiya-Ukrayna üçtərəfli danışıqları keçirilib. Moskva və Vaşinqton hərbi məsələlər üzrə yüksək səviyyəli dialoqu bərpa etmək barədə də razılığa gəlib.
Son xəbərlər
20:23
Rezai: İranın raket proqramı və uranın zənginləşdirilməsi danışıqlar mövzusu deyilRegion
20:17
"Fitch" SOCAR-ın reytinqlərini dünyanın aparıcı neft-qaz şirkətləri sırasında qiymətləndiribEnergetika
20:16
Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında klassiklərin yarışına yekun vurulubFərdi
20:15
İsraildə Təhlükəsizlik Şurasının iclası başlayıb – YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:10
Almaniya Kansleri İranı danışıqlara çağırıbDigər ölkələr
20:05
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilibKomanda
19:59
Azərbaycanın "Avroviziya 2026"ya təmsilçi seçiminin final mərhələsinə 3 iştirakçı keçibMədəniyyət siyasəti
19:52
İsveçrənin vitse-prezidenti və ATƏT-in Baş katibi Rusiyaya gediblərDigər ölkələr
19:47
Foto