    Мерц призвал Иран к реальным переговорам на фоне угроз эскалации в регионе

    • 05 февраля, 2026
    • 19:31
    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал руководство Ирана "по-настоящему вступить в переговоры" накануне запланированных консультаций с представителями США.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом Мерц заявил журналистам в Дохе в рамках своего трехдневного визита.

    Он отметил, что Иран должен "остановить свою ядерную программу" и воздержаться от "дальнейших военных угроз" Израилю и другим странам региона. Канцлер подчеркнул, что переговоры будут активизированы в ближайшие часы, отметив, что Германия тесно координирует действия с США.

    Отметим, что США и Иран планируют провести переговоры по иранской ядерной программе в Омане 6 февраля. Ранее также сообщалось, что Тегеран выступил за двусторонний формат переговоров и смену площадки со Стамбула на Оман, а администрация Дональда Трампа согласилась.

    Лента новостей