Трамп: Ильхам Алиев и Пашинян - действительно хорошие лидеры

Президент США Дональд Трамп назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна "действительно хорошими лидерами".

Как передает Report, об этом он заявил, выступая на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.

Американский лидер вновь напомнил о своей роли в урегулировании ряда международных конфликтов. "Я уладил яростные войны, такие как Камбоджа и Таиланд, Косово и Сербия, Пакистан и Индия, Израиль и Иран, Армения и Азербайджан", - сказал Трамп.

Говоря о прогрессе в мирном процессе между Баку и Ереваном, Трамп подчеркнул: "Два действительно хороших лидера. Все, что они знали - это борьба. Они боролись много лет. Но мы довольно быстро все уладили", - сказал он.