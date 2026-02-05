Трамп: Ильхам Алиев и Пашинян - действительно хорошие лидеры
- 05 февраля, 2026
- 19:20
Президент США Дональд Трамп назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна "действительно хорошими лидерами".
Как передает Report, об этом он заявил, выступая на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.
Американский лидер вновь напомнил о своей роли в урегулировании ряда международных конфликтов. "Я уладил яростные войны, такие как Камбоджа и Таиланд, Косово и Сербия, Пакистан и Индия, Израиль и Иран, Армения и Азербайджан", - сказал Трамп.
Говоря о прогрессе в мирном процессе между Баку и Ереваном, Трамп подчеркнул: "Два действительно хороших лидера. Все, что они знали - это борьба. Они боролись много лет. Но мы довольно быстро все уладили", - сказал он.
