Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Трамп: Ильхам Алиев и Пашинян - действительно хорошие лидеры

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 19:20
    Трамп: Ильхам Алиев и Пашинян - действительно хорошие лидеры

    Президент США Дональд Трамп назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна "действительно хорошими лидерами".

    Как передает Report, об этом он заявил, выступая на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.

    Американский лидер вновь напомнил о своей роли в урегулировании ряда международных конфликтов. "Я уладил яростные войны, такие как Камбоджа и Таиланд, Косово и Сербия, Пакистан и Индия, Израиль и Иран, Армения и Азербайджан", - сказал Трамп.

    Говоря о прогрессе в мирном процессе между Баку и Ереваном, Трамп подчеркнул: "Два действительно хороших лидера. Все, что они знали - это борьба. Они боролись много лет. Но мы довольно быстро все уладили", - сказал он.

    Ильхам Алиев Никол Пашинян мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Дональд Трамп Вашингтонский саммит
    Tramp: İlham Əliyev və Paşinyan yaxşı liderlərdir
    Trump says Ilham Aliyev and Pashinyan are 'two really good leaders'
    Ты - Король

    Последние новости

    20:37

    Симонян отрицает смену Арменией внешнеполитического курса во вред связям с РФ

    В регионе
    20:23

    Определились три финалиста от Азербайджана на участие в "Евровидении-2026"

    Kультурная политика
    20:09

    Армия Израиля наносит новые удары по объектам боевиков в Ливане

    Другие страны
    19:51

    В Израиле началось заседание Совбеза в преддверии переговоров США и Ирана - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:50

    Fitch оценило рейтинги SOCAR вместе с 10 крупнейшими мировыми нефтегазовыми компаниями

    Энергетика
    19:49
    Фото

    В ООН обсудили вклад Азербайджана в межкультурный диалог

    Kультурная политика
    19:42

    Матвиенко: РФ готова направить наблюдателей на парламентские выборы в Армении

    В регионе
    19:33
    Фото

    Директор школы им. Гейдара Алиева в Кахраманмараше поблагодарил Азербайджан за поддержку

    В регионе
    19:31

    Мерц призвал Иран к реальным переговорам на фоне угроз эскалации в регионе

    Другие страны
    Лента новостей