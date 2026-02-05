Tramp: İlham Əliyev və Paşinyan yaxşı liderlərdir
Digər ölkələr
- 05 fevral, 2026
- 19:31
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanı yaxşı liderlər adlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Vaşinqtonda çıxışı zamanı bildirib.
ABŞ lideri bir sıra münaqişələrin tənzimlənməsindəki rolunu yenidən xatırladıb. "Mən Kamboca-Tailand, Kosovo-Serbiya, Pakistan-Hindistan, İsrail-İran, Ermənistan-Azərbaycan şiddətli müharibələrini dayandırmışam", - Tramp deyib.
Tramp Bakı və İrəvan arasında sülh prosesindəki irəliləyişdən danışarkən vurğulayıb: "Həqiqətən, iki yaxşı lider. Onların bildiyi tək şey mübarizə idi. Uzun illər mübarizə aparıblar. Amma biz hər şeyi olduqca tez həll etdik", - o bildirib.
Son xəbərlər
20:23
Rezai: İranın raket proqramı və uranın zənginləşdirilməsi danışıqlar mövzusu deyilRegion
20:17
"Fitch" SOCAR-ın reytinqlərini dünyanın aparıcı neft-qaz şirkətləri sırasında qiymətləndiribEnergetika
20:16
Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında klassiklərin yarışına yekun vurulubFərdi
20:15
İsraildə Təhlükəsizlik Şurasının iclası başlayıb – YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:10
Almaniya Kansleri İranı danışıqlara çağırıbDigər ölkələr
20:05
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilibKomanda
19:59
Azərbaycanın "Avroviziya 2026"ya təmsilçi seçiminin final mərhələsinə 3 iştirakçı keçibMədəniyyət siyasəti
19:52
İsveçrənin vitse-prezidenti və ATƏT-in Baş katibi Rusiyaya gediblərDigər ölkələr
19:47
Foto