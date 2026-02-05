Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в РФ

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь организации Феридун Синирлиоглу прибыли в Москву.

Как передает Report, это следует из публикации Кассиса в соцсети Х.

"После нашего визита в Украину я прибыл в Москву сегодня вместе с Феридуном Синирлиоглу.

Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами. Именно так ОБСЕ подтверждает свою роль как платформы для диалога и свою готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом и Хельсинкскими принципами", - написал глава организации.

Отметим, что ранее Кассис и Синирлиоглу посетили Киев для проведения переговоров в контексе российско-украинского конфликта. Глава организации объявил о планах посетить как Киев, так и Москву с целью восстановления диалога и доверия в рамках ОБСЕ, которая столкнулась с серьезным кризисом из-за войны между РФ и Украиной.