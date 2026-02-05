İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İsveçrənin vitse-prezidenti və ATƏT-in Baş katibi Rusiyaya gediblər

    Digər ölkələr
    • 05 fevral, 2026
    • 19:52
    İsveçrənin vitse-prezidenti və ATƏT-in Baş katibi Rusiyaya gediblər

    ATƏT-in Baş katibi Feridun Sinirlioğlu və İsveçrənin vitse-prezidenti İnyatsio Kassis Moskvaya gediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kassis "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Ukraynaya səfərimizdən sonra bu gün Feridun Sinirlioğlu ilə Moskvaya getdim. Dialoq bütün tərəflərlə qarşılıqlı əlaqə tələb edir. Bu yolla ATƏT dialoq platforması kimi rolunu və beynəlxalq hüquqa, eləcə də Helsinki prinsiplərinə uyğun olaraq ədalətli və davamlı sülhə nail olunması istiqamətindəki səyləri dəstəkləməyə hazır olduğunu təsdiqləyir", - təşkilat rəhbəri yazıb.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Kassis və Sinirlioğlu Rusiya-Ukrayna münaqişəsi üzrə danışıqlar aparmaq üçün Kiyevə səfər ediblər.

    İsveçrə ATƏT Rusiya İnyatsio Kassis Feridun Sinirlioğlu
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в РФ

