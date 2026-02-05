İsveçrənin vitse-prezidenti və ATƏT-in Baş katibi Rusiyaya gediblər
Digər ölkələr
- 05 fevral, 2026
- 19:52
ATƏT-in Baş katibi Feridun Sinirlioğlu və İsveçrənin vitse-prezidenti İnyatsio Kassis Moskvaya gediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Kassis "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Ukraynaya səfərimizdən sonra bu gün Feridun Sinirlioğlu ilə Moskvaya getdim. Dialoq bütün tərəflərlə qarşılıqlı əlaqə tələb edir. Bu yolla ATƏT dialoq platforması kimi rolunu və beynəlxalq hüquqa, eləcə də Helsinki prinsiplərinə uyğun olaraq ədalətli və davamlı sülhə nail olunması istiqamətindəki səyləri dəstəkləməyə hazır olduğunu təsdiqləyir", - təşkilat rəhbəri yazıb.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Kassis və Sinirlioğlu Rusiya-Ukrayna münaqişəsi üzrə danışıqlar aparmaq üçün Kiyevə səfər ediblər.
Son xəbərlər
20:23
Rezai: İranın raket proqramı və uranın zənginləşdirilməsi danışıqlar mövzusu deyilRegion
20:17
"Fitch" SOCAR-ın reytinqlərini dünyanın aparıcı neft-qaz şirkətləri sırasında qiymətləndiribEnergetika
20:16
Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında klassiklərin yarışına yekun vurulubFərdi
20:15
İsraildə Təhlükəsizlik Şurasının iclası başlayıb – YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:10
Almaniya Kansleri İranı danışıqlara çağırıbDigər ölkələr
20:05
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilibKomanda
19:59
Azərbaycanın "Avroviziya 2026"ya təmsilçi seçiminin final mərhələsinə 3 iştirakçı keçibMədəniyyət siyasəti
19:52
İsveçrənin vitse-prezidenti və ATƏT-in Baş katibi Rusiyaya gediblərDigər ölkələr
19:47
Foto