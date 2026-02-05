Трамп заявил о беспрецедентном наращивании добычи нефти в США
Другие страны
- 05 февраля, 2026
- 18:59
США наращивают добычу нефти до беспрецедентного уровня.
Как передает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп участникам Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне.
"Мы добываем нефти больше, чем кто-либо когда-либо добывал - вдвое больше, правда, вдвое", - подчеркнул он.
