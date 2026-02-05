Трамп заявил о беспрецедентном наращивании добычи нефти в США

США наращивают добычу нефти до беспрецедентного уровня.

Как передает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп участникам Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне.

"Мы добываем нефти больше, чем кто-либо когда-либо добывал - вдвое больше, правда, вдвое", - подчеркнул он.