Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Кыргызстане арестованы 5 человек за обращение в проведении досрочных выборов президента

    В регионе
    • 13 февраля, 2026
    • 12:40
    В Кыргызстане арестованы 5 человек за обращение в проведении досрочных выборов президента

    В Кыргызстане пять человек, подписавших обращение о проведении досрочных президентских выборов, водворены в СИЗО до 10 апреля.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

    Ранее их задержали по подозрению в организации массовых беспорядков.

    По данным МВД, подозреваемые пытались организовать обращения о проведении досрочных президентских выборов и распространять среди населения непроверенную информацию. Обращение, которое было адресовано президенту Садыру Жапарову и спикеру Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу, подписали 75 граждан - ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.

    Кыргызстан аресты досрочные президентские выборы сизо массовые беспорядки
    Qırğızıstanda növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi müraciəti ilə bağlı 5 nəfər həbs edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    13:13

    В выходные в Азербайджане ожидается усиление ветра

    Экология
    13:07

    Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне выплачены с индексацией

    Социальная защита
    13:06

    Сибига и Вадефуль обсудили продвижение вступления Украины в ЕС

    Другие страны
    13:04

    Милли Меджлис одобрил новый порядок взыскания неоплаченных штрафов из доходов осужденных

    Милли Меджлис
    13:04

    Польские пограничники задержали 8 человек за контрабанду метеошарами из Беларуси

    Другие страны
    12:56

    14 февраля в Азербайджане ожидается до 20° тепла

    Экология
    12:53

    Риттер: Продление мандата миссии ЕС в Армении не обсуждается

    В регионе
    12:49

    ММ принял новые правила налогового учета нерезидентов в сфере e-commerce

    Финансы
    12:40

    В Кыргызстане арестованы 5 человек за обращение в проведении досрочных выборов президента

    В регионе
    Лента новостей