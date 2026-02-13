В Кыргызстане арестованы 5 человек за обращение в проведении досрочных выборов президента
В регионе
- 13 февраля, 2026
- 12:40
В Кыргызстане пять человек, подписавших обращение о проведении досрочных президентских выборов, водворены в СИЗО до 10 апреля.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.
Ранее их задержали по подозрению в организации массовых беспорядков.
По данным МВД, подозреваемые пытались организовать обращения о проведении досрочных президентских выборов и распространять среди населения непроверенную информацию. Обращение, которое было адресовано президенту Садыру Жапарову и спикеру Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу, подписали 75 граждан - ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.
