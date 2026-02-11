Задержаны трое подписавших обращение о проведении досрочных выборов президента Кыргызстана

В Кыргызстане задержаны трое подписавших обращение о проведении досрочных президентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает МВД страны.

Их подозревают в организации массовых беспорядков.

"Сегодня в рамках расследования в Следственную службу МВД доставили 75 граждан, указанных в обращении. В качестве инициаторов и активных участников преступления установлены граждане Т. Б. 1955 года рождения, У. Э. 1955 года рождения и Д. К. 1960 года рождения. Они водворены в ИВС", - сообщили в МВД.

В домах подозреваемых проведены обыски. Следствие продолжается.

В МВД напомнили, что 9 февраля в интернет-источниках и СМИ распространилась информация, что 75 граждан направили обращение к Садыру Жапарову и спикеру Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу с требованием немедленно инициировать новые президентские выборы. Под обращением подписались ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.

Возбуждено уголовное дело по статье 278 УК Кыргызстана ("Массовые беспорядки").