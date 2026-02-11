Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Задержаны трое подписавших обращение о проведении досрочных выборов президента Кыргызстана

    В регионе
    • 11 февраля, 2026
    • 15:03
    Задержаны трое подписавших обращение о проведении досрочных выборов президента Кыргызстана

    В Кыргызстане задержаны трое подписавших обращение о проведении досрочных президентских выборов.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает МВД страны.

    Их подозревают в организации массовых беспорядков.

    "Сегодня в рамках расследования в Следственную службу МВД доставили 75 граждан, указанных в обращении. В качестве инициаторов и активных участников преступления установлены граждане Т. Б. 1955 года рождения, У. Э. 1955 года рождения и Д. К. 1960 года рождения. Они водворены в ИВС", - сообщили в МВД.

    В домах подозреваемых проведены обыски. Следствие продолжается.

    В МВД напомнили, что 9 февраля в интернет-источниках и СМИ распространилась информация, что 75 граждан направили обращение к Садыру Жапарову и спикеру Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу с требованием немедленно инициировать новые президентские выборы. Под обращением подписались ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.

    Возбуждено уголовное дело по статье 278 УК Кыргызстана ("Массовые беспорядки").

