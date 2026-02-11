Qırğızıstanda növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi barədə müraciəti imzalayanlar saxlanılıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    11 fevral, 2026
    Qırğızıstanda növbədənkənar prezident seçkilərinin keçirilməsi barədə müraciəti imzalayan üç nəfər saxlanılıb.

    "Report" Qırğızıstan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) bildirilib.

    Onlar kütləvi iğtişaşların təşkilində şübhəli bilinir.

    "Bu gün istintaq çərçivəsində 75 vətəndaş DİN-in İstintaq Xidmətinə gətirilib. Cinayətin təşəbbüskarları və fəal iştirakçıları kimi 1955-ci il təvəllüdlü T. B., 1955-ci il təvəllüdlü U. E. və 1960-cı il təvəllüdlü D. K. vətəndaşları müəyyən edilib. Onlar müvəqqəti saxlama təcridxanasına yerləşdiriliblər", - məlumatda bildirilib.

    Şübhəlilərin evlərində axtarışlar aparılıb. İstintaq davam edir.

    DİN xatırladıb ki, fevralın 9-da internet mənbələrində və KİV-lərdə 75 vətəndaşın Sadır Japarova və Joqorku Keneşin sədri Nurlanbek Turqunbekə dərhal yeni prezident seçkilərinin təyin edilməsi tələbi ilə müraciət göndərdiyi barədə məlumat yayılıb. Müraciəti alimlər, keçmiş baş nazirlər, eks-deputatlar və ictimai xadimlər imzalayıb.

    Qırğızıstan Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi ("Kütləvi iğtişaşlar") ilə cinayət işi başlanıb.

