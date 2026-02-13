ММ принял новые правила налогового учета нерезидентов в сфере e-commerce

Милли Меджлис в третьем чтении принял критерии постановки на налоговый учет нерезидентов, осуществляющих электронную торговлю в Азербайджане.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Налоговый кодекс, а также в законы "О банках" и "О таможенном тарифе" были приняты на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии.

Согласно законопроекту, нерезиденты, осуществляющие электронную торговлю через интернет-ресурсы и получающие доход от оказания работ и услуг покупателям в Азербайджане, обязаны встать на налоговый учет в электронном порядке в течение 30 дней после того, как их оборот за календарный год превысит эквивалент 10 тысяч долларов США в манатах. Если оборот ниже указанного порога, регистрация осуществляется на добровольной основе.

При этом консультационные, юридические, финансовые, бухгалтерские, дизайнерские и инженерные услуги, оказываемые посредством электронной почты и других интерактивных средств связи, услуги обучения в режиме реального времени через интернет, а также онлайн-бронирование билетов на научные, образовательные, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия не будут относиться к услугам, предоставляемым в рамках электронной торговли для целей данной статьи.

Порядок электронной постановки на налоговый учет, перерегистрации и снятия с учета нерезидентов (за исключением постоянных представительств, предусмотренных статьей 19 Налогового кодекса), а также регистрации в качестве плательщика НДС, подачи деклараций и уплаты НДС будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.