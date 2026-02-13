Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    ММ принял новые правила налогового учета нерезидентов в сфере e-commerce

    Финансы
    • 13 февраля, 2026
    • 12:49
    ММ принял новые правила налогового учета нерезидентов в сфере e-commerce

    Милли Меджлис в третьем чтении принял критерии постановки на налоговый учет нерезидентов, осуществляющих электронную торговлю в Азербайджане.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в Налоговый кодекс, а также в законы "О банках" и "О таможенном тарифе" были приняты на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии.

    Согласно законопроекту, нерезиденты, осуществляющие электронную торговлю через интернет-ресурсы и получающие доход от оказания работ и услуг покупателям в Азербайджане, обязаны встать на налоговый учет в электронном порядке в течение 30 дней после того, как их оборот за календарный год превысит эквивалент 10 тысяч долларов США в манатах. Если оборот ниже указанного порога, регистрация осуществляется на добровольной основе.

    При этом консультационные, юридические, финансовые, бухгалтерские, дизайнерские и инженерные услуги, оказываемые посредством электронной почты и других интерактивных средств связи, услуги обучения в режиме реального времени через интернет, а также онлайн-бронирование билетов на научные, образовательные, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия не будут относиться к услугам, предоставляемым в рамках электронной торговли для целей данной статьи.

    Порядок электронной постановки на налоговый учет, перерегистрации и снятия с учета нерезидентов (за исключением постоянных представительств, предусмотренных статьей 19 Налогового кодекса), а также регистрации в качестве плательщика НДС, подачи деклараций и уплаты НДС будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.

    Милли Меджлис электронная коммерция Налоговый кодекс поправки в закон налоговый учет
    MM elektron ticarət aparan qeyri-rezidentlərin vergi uçotuna alınmasına dair meyarları qəbul edib
    Azerbaijani parliament adopts new rules for tax registration of non-residents in e-commerce
    Ты - Король

    Последние новости

    13:07

    Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне выплачены с индексацией

    Социальная защита
    13:06

    Сибига и Вадефуль обсудили продвижение вступления Украины в ЕС

    Другие страны
    13:04

    Милли Меджлис одобрил новый порядок взыскания неоплаченных штрафов из доходов осужденных

    Милли Меджлис
    13:04

    Польские пограничники задержали 8 человек за контрабанду метеошарами из Беларуси

    Другие страны
    12:56

    14 февраля в Азербайджане ожидается до 20° тепла

    Экология
    12:53

    Риттер: Продление мандата миссии ЕС в Армении не обсуждается

    В регионе
    12:49

    ММ принял новые правила налогового учета нерезидентов в сфере e-commerce

    Финансы
    12:40

    В Кыргызстане арестованы 5 человек за обращение в проведении досрочных выборов президента

    В регионе
    12:39

    В Азербайджане предлагается дальнейшее сокращение числа муниципалитетов

    Милли Меджлис
    Лента новостей